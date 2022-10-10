Van'da 15 kilo 254 gram eroin ele geçirildi
Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilo 254 gram eroin ile 1547 hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 15 kilo 254 gram eroin ve 1547 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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