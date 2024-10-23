Uyuşturucu kullandığı öne sürüldü: Volkswagen yetkilisini sınır dışı etti

Çin'in, Tayland'da yaptığı tatil sırasında uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen üst düzey bir Volkswagen yetkilisini sınır dışı ettiği belirtildi.

Uyuşturucu kullandığı öne sürüldü: Volkswagen yetkilisini sınır dışı etti
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:27

Alman medyasındaki haberlerde, üst düzey bir Volkswagen yetkilisinin Tayland'da "uyuşturucu madde" kullandığı iddia edildi.

Yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulayan Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu yetkilinin 10 günlük gözaltı sürecinden sonra sınır dışı edildiğini bildirdi.

Alman Bild gazetesinde ise sınır dışı edilen yetkilinin Volkswagen'ın Çin Pazarlama Sorumlusu olarak belirtilen Jochen Sengpiehl olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Volkswagen'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #Volkswagen #Çin

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