Uyuşturucu kullandığı öne sürüldü: Volkswagen yetkilisini sınır dışı etti

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:27

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:27

Alman medyasındaki haberlerde, üst düzey bir Volkswagen yetkilisinin Tayland'da "uyuşturucu madde" kullandığı iddia edildi.

Yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulayan Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu yetkilinin 10 günlük gözaltı sürecinden sonra sınır dışı edildiğini bildirdi.

Alman Bild gazetesinde ise sınır dışı edilen yetkilinin Volkswagen'ın Çin Pazarlama Sorumlusu olarak belirtilen Jochen Sengpiehl olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Volkswagen'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.