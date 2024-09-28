Uyutulan köpeğini yakmaya çalışırken ormanı yaktı
ABD'de uyutulan köpeğini yakmaya çalışan kişinin orman yangınına yol açtığı tespit edildi
ABD'nin Colorado eyaletinin batısındaki orman yangınının, bir kişinin uyutulan köpeğini yakmaya çalışmasıyla çıktığı anlaşıldı.
Orman yangınının nedenini araştıran yerel yetkililer, başka bir köpekle dalaştığı için mahkeme kararıyla uyutulan evcil hayvanını yakmaya çalışan kişinin bir kulübe de dahil olmak üzere özel mülke zarar veren orman yangınını tetiklediği sonucuna ulaştı.
Mahkeme belgelerine göre, orman yangınına neden olan kişi, kundakçılık ve özel mülke izinsiz girmekle suçlanıyor.
Denver Post'un haberine göre yetkililer, 1 Ağustos'ta uyutulan köpeğini yakma girişiminde bulunan kişinin yangını başlattığını, 200 bin dolar zarara yol açtığını ve 128 kilometrekare alanı yaktığını açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrailli şirket ve Azerbaycan arasında flaş anlaşma!
- Türk heyeti salonu terk ettti!
- Namaz kılanların sayısında dikkat çeken değişim...
- 'Yakın o evi' diye bağıran kişiye hapis cezası
- 'Herkes bilsin, ateşle oynamaktır'
- Başkent'in orta yeri... Öğrenciyi bu hale getirdiler!
- 30 dakikalık işlemle 17 yıllık hastalığından kurtuldu
- Sahte diploma furyası
- İDO feribotunda kan donduran olay
- Önümüzdeki 2 aya dikkat, risk büyük!