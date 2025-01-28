Uzaktan çalışanlar için Yeni Zelanda’da çalışma ve seyahat imkanı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:44

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:44

Yeni Zelanda, ekonomiyi canlandırma hedefiyle vize kurallarını esneterek uzaktan çalışan profesyoneller için cazip bir fırsat sunuyor. "Dijital göçebeler" olarak adlandırılan ve yalnızca internet bağlantısıyla çalışabilen yetenekli kişiler, Yeni Zelanda’nın yeni vize düzenlemelerinden yararlanabilecek. İşte ayrıntılar...

UZAKTAN ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ ZELANDA’DA 9 AY VİZE HAKKI

Yeni düzenlemeye göre, turist vizesiyle Yeni Zelanda’ya gelen kişiler, ülkede 9 ay boyunca kalabilir ve bu süreçte yurtdışındaki işverenler için çalışabilir. Bu yenilik, özellikle yazılım, veri mühendisliği ve diğer dijital sektörlerde çalışan profesyoneller için büyük bir avantaj sağlıyor.

YENI ZELANDA’DA YEREL İŞLERE REKABET YASAĞI

Düzenleme, turist vizesi sahiplerinin yalnızca yurtdışındaki işverenler için çalışmasına izin veriyor. Bu şekilde, Yeni Zelandalı işçilerle turist vizesi sahipleri arasında iş rekabeti oluşmasının önüne geçiliyor.

HEDEF: ABD VE DOĞU ASYA’DAKİ YETENEKLER

Yeni Zelanda, özellikle ABD ve Doğu Asya’dan teknoloji profesyonellerini ülkeye çekmeyi amaçlıyor. Ülke, hem bireysel çalışanların hem de uluslararası şirketlerin ilgisini çekerek ekonomisini güçlendirmeyi planlıyor.

UZUN SÜRE KALANLARA EK VERGİ UYARISI

Yeni vize düzenlemesiyle ilgili bir diğer önemli detay ise, 90 günden uzun süre ülkede kalan kişilerin ek vergi yükümlülüğü altına girebileceği. Bu durum, uzun süre kalmayı planlayan dijital göçebeler için dikkat edilmesi gereken bir konu.

TURİZM VE EKONOMİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Yeni Zelanda, 5.2 milyonluk nüfusu ve 200 bin turizm çalışanıyla dikkat çeken bir ülke. 2022 yılında yabancı turistler ülkede 6.3 milyar dolar harcama yaparak ekonomiye büyük katkı sağladı. Uzaktan çalışan profesyonellerin yüksek maaşlarıyla restoran, mağaza ve konaklama gibi sektörlere de canlılık getirmesi bekleniyor.

CAZİBE MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYOR

Yeni Zelanda Maliye Bakanı Nicola Willis, yeni düzenlemelerin ülkeyi yetenekli profesyoneller için bir cazibe merkezi haline getireceğini ifade etti. Covid-19 döneminde popülerleşen uzaktan çalışma modelinin devam etmesi, ülkenin bu alanda öncü adımlar atmasına zemin hazırlıyor.