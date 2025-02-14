Uzaydan gelen 'tehlikeye' karşı tedbir: 'Gezegen Savunma Gücü' için ilan verdi!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:58

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:58

Çin, 2032 yılında dünyaya çarpma ihtimali olan bir asteroit tespit edilmesinin ardından, "Gezegen Savunma Gücü" için yeni çalışanlar arıyor.

Çin Devlet Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi İdaresi (SASTIND), havacılık, uzay mühendisliği ve asteroit tespiti alanlarında uzman genç mezunlara iş fırsatları sunuyor.

İşe alımlar, 2024 YR4 adlı asteroidin dünyaya çarpma riskinin %2.2'ye yükselmesi üzerine hız kazandı. Avrupa ve ABD uzay ajansları bu gök cismini riskli olarak değerlendiriyor. Çin de, uluslararası uzay programlarının bir parçası olarak olası bir müdahale planı için çalışmalara başladı.

Yeni "Gezegen Savunma Gücü" için ilan edilen pozisyonlar, asteroitlerin izlenmesi ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesine odaklanıyor. Bu görevler için özellikle astrofizik, havacılık ve uzay teknolojisi alanlarında yüksek lisans yapmış mezunlar tercih ediliyor.

Çin’in uzay programı hızla gelişirken, bu girişim ülkenin küresel uzay güvenliği alanında daha etkin bir rol üstlenme hedefini de ortaya koyuyor.

İLANLAR WECHAT'TE YAYINLANDI

Bu hafta başında WeChat'te yayınlanan ilanlar, SASTIND'da üçü yeni bir “Gezegen Savunma Gücü” için olmak üzere 16 iş ilanı listeledi. İlanlar, 35 yaş altı, profesyonel ve teknik niteliklere sahip ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile uyumlu bir ideolojiyi destekleyen “sağlam bir siyasi duruşa” sahip yeni mezunları başvurmaya davet ediyor.

İlanlar, 2023 yılında işsizlik oranlarının rekor seviyeye ulaştığı bir demografik grup olan gençler arasında yaygın bir çevrimiçi tartışmaya yol açtı.

İlanlara ekli iş tanımları, gücün, uluslararası işbirliğine ve yeni ve deneysel teknolojiler için sistemler tasarlamaya odaklanacağını gösteriyor.