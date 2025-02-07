Yolda yürürken kafanıza 'uzay çöpü' düşebilir: İhtimaller uçak kazalarında da artış gösteriyor

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:53

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:53

Uzay çöpü, insan yapımı uyduların, roket parçalarının veya uzay görevlerinden geriye kalan diğer enkazların yörüngede kontrolsüz bir şekilde dolaşmasıyla oluşan büyük bir problem. Peki, bu çöplerin bir gün yeryüzüne düşerek bir insanı veya uçakta seyahat eden bir yolcuyu vurma ihtimali var mı? University of British Columbia’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, bu risk sandığımızdan çok daha fazla!

UZAY ÇÖPÜ DÜŞME İHTİMALİ YÜZDE 26 OLARAK HESAPLANDI

Bilim insanları, uzay çöplerinin her yıl uçak yolcuları için 2.200'de 1 oranında bir ölüm riski oluşturduğunu hesapladı. Üstelik bu sadece büyük roket parçalarını kapsayan muhafazakâr bir tahmin! 2025 yılında yoğun hava sahalarına uzay çöpü düşme ihtimali %26 olarak hesaplandı.

UZAY ÇÖPÜ NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİ?

Uzay çöpleri, insanların uzaya gönderdiği ve artık kullanılmayan yapay uydular, roket parçaları veya uzay görevlerinden arta kalan her türlü malzemeyi kapsıyor.

Ölü uydular, dünya yörüngesinde kontrolsüzce dolaşarak diğer uydulara veya atmosfere girebilir. Fırlatma aşamalarında ayrılan roket parçaları, yerçekiminin etkisiyle dünyaya geri dönebilir. Çarpışmalar veya patlamalar, daha küçük ve tehlikeli parçaların oluşmasına neden olur.

UÇAKLAR İÇİN TEHLİKE NE KADAR CİDDİ BOYUTTA?

Araştırmacılar, uçak yolcularının uzay çöpü tarafından öldürülme olasılığının 2.200’de 1 olduğunu belirledi. Bu oran düşük görünse de, uçak kazalarının çoğu daha düşük ihtimallere rağmen gerçekleşiyor.

Uzay çöplerinin yoğun hava sahalarına düşme ihtimali 2025 yılında %26 olarak hesaplandı. Düşen enkazın doğrudan bir uçağa çarpma olasılığı az olsa da, hava trafiğinde büyük aksamalara ve ekstra maliyetlere neden olabilir.

GELECEK YILLARDA RİSK DAHA DA ARTACAK

Araştırmacılar, bu tahminlerin yalnızca roket parçalarına dayandığını, dolayısıyla gerçek riskin daha yüksek olabileceğini vurguluyor. Uyduların ve roketlerin parçalanmasıyla ortaya çıkan daha küçük enkazlar hesaba katıldığında, tehlike daha büyük olabilir.

Yörüngedeki uzay çöpü miktarı her geçen gün arttığı için, gelecekte daha fazla enkaz dünyaya düşebilir. Uzay ajansları ve özel şirketler bu soruna çözüm bulmak için yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor.