Uzaydan görülebilen gizemli altıgenin altından Güney Yarımküre'nin en güçlü istihbarat üssü çıktı
Uzaydan görülebilen bu gizemli altıgen, ilk kez Vanessa Hammond adında bir İnternet kullanıcısı tarafından gündeme getirildiğinde komplo teorilerine kapı aralamıştı. Oysa, Avustralya'nın engebeli kıyı şeridinde yer alan bu oluşumun çok daha basit ve çarpıcı açıklaması var.
Uydu görüntüleri sayesinde durumundan haberdar olduğumuz Harold E. Holt Donanma İstasyonu, Batı Avustralya'nın kuzeybatı burnundaki Exmouth kasabası yakınlarında bulunan, Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen ve ABD ordusu ile ortak kullanılan "gizli bir iletişim merkezidir" ve adını, 1967'de yüzerken gizemli bir şekilde ortadan kaybolan eski bir Avustralya Başbakanı Harold Holt'dan almaktadır.
ALTIGENİN SIRRI
Tesis, aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı Uzay Kuvvetleri tarafından işletilen yüksek teknolojiye sahip cihaz ve ekipmanlara da ev sahipliği yapmaktadır.
Yazar Garrett Graff, Raven Rock adlı kitabında, istasyonun 13 radyo kulesinden oluştuğunu iddia ediyor. Bu kuleler arasında en yükseği, "Sıfır Kulesi" adıyla biliniyor ve merkezde yer alıyor. Tesiste bulunan altı büyük kule, altıgen oluşturacak şekilde onun etrafında konumlanıyor.
Harold E. Holt üssünde bulunan çok düşük frekanslı vericiler
RADYO SİNYALLERİ
Tesis, Batı Pasifik Okyanusu ve Doğu Hint Okyanusu'ndaki ABD ve Avustralya Kraliyet Donanması gemi ve denizaltılarına radyo sinyalleri göndermekte ve "Güney Yarımküre'deki en güçlü iletim istasyonu" olarak kabul edilmektedir.
Üs, II. Dünya Savaşı sırasında Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin komuta merkezleri ile gemi ve denizaltılar arasındaki mesajları iletmek için kullanılmıştır.
İSTİHBARAT MERKEZİ
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Soğuk Savaş sürecinde, dönemin önemli Amerikan askeri istihbaratı merkezlerinden biri de Batı Avustralya'daki Exmouth'un Pilbara kasabasında bulunmaktaydı.
Kasaba, aynı bölgede bulunan Harold E Holt Deniz İletişim Üssünü desteklemek için inşa edilmiş ve Soğuk Savaş sırasında Avustralya ile ABD arasındaki işbirliğinin sembolü haline gelmişti.
Cumhuriyet.com.tr çeviri ekibi
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