Uzmanı açıkladı: Bir kutu diyet kola içtikten sonra neler oluyor?

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:42

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:42

Bir uzman, diyet soda içmenin potansiyel sağlık etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Diyet kolaların şeker yerine tatlandırıcılar içerdiğini biliyoruz, ancak bu içeceklerin vücutta nasıl bir etki yarattığına dair yeterince dikkat çekilmiyor.

Diyet kolalarda en sık kullanılan tatlandırıcı aspartam. Bu yapay tatlandırıcı, şekerden 200 kat daha tatlı ve içeceklere tatlılık katmak için kullanılıyor. Ancak, aspartam tüketiminin vücuttaki etkileri üzerine tartışmalar sürüyor.

NutriCentre'de çalışan beslenme uzmanı Ella Allred, aspartamın vücuda girer girmez şeker alındığı sinyali verdiğini belirtiyor.

Vücut, şeker gelmediği halde insülin salgılamaya başlıyor, bu da bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

DİYABET RİSKİ VE YAĞ DEPOLAMA

Allred’in açıklamalarına göre, vücut diyet kola gibi tatlı bir içeceği algılar algılamaz pankreas insülin salgılar.

Bu durum, insülin duyarlılığını azaltarak tip 2 diyabet riskini artırabilir.

Ayrıca, insülin salgılanması vücudun bel bölgesinde yağ depolamasına ve kalp hastalığı riskinin artmasına yol açar.

Allred, tatlandırıcı içeren bir içecek tüketildiğinde 20 dakika içinde insülin salgısının arttığını belirtiyor. Bu da kan şekerinin düşmesine ve yeniden şeker tüketme isteğine neden olur. Sonuç olarak, kişi kendini yeniden diyet kola içerken bulabilir.

Tatlandırıcı içeren içecekler beyin üzerinde de etkili olabilir. Allred’e göre, 40 dakika sonra beyin “ödül merkezleri” tetiklenir ve bu durum bağımlılık riskini artırır.

Vücut şeker almadığı halde şeker almış gibi davranır ve kişi daha fazla tatlı isteği duyar.

ASPARTAM VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ TARTIŞMALAR

Aspartam, sadece içeceklerde değil, diş macunu gibi birçok üründe de kullanılan yaygın bir tatlandırıcıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aspartamın bazı sağlık riskleri taşıyabileceğini belirtiyor. Ancak, önerilen günlük aspartam alımını aşmak için çok büyük miktarda tüketim gerektiğine dikkat çekiliyor.

WHO, 70 kg ağırlığındaki bir yetişkinin günlük güvenli aspartam tüketim sınırını aşması için günde 9-14 kutu diyet kola içmesi gerektiğini vurguluyor. Yani, diğer birçok şeyde olduğu gibi, burada da ölçülü olmak önemli.