Uzmanlar Lavrov'un ziyaretini yorumladı: 'Rusya'dan iktidara destek ziyareti'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Rus Bakan Lavrov’un Moskova’da yapılan 4’lü toplantılar sonrası yaptığı Ankara ziyaretini Cumhuriyet’e değerlendiren emekli Büyükelçi Uluç Özülker, ziyaretin çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptığını anımsatan Özülker, “Lavrov’un, seçim arifesinde gelmesi, iktidara destek şeklinde de değerlendirilebilir” dedi.

(Uluç Özülker)

Suriye konusunda Rusya’nın üstlendiği arabulucuk rolüne ve gelişmelere işaret eden Özülker, “Kendi içinde önemli bir gelişme. Ortadoğu’daki tüm karışıklığa rağmen Suriye ile yakınlaşmak doğru. Bundan sonraki toplantı, dışişleri bakanları toplantısı olacak. 14 Mayıs’ta seçime gidilirken böyle bir toplantıyı, biraz da siyasi düşünmek lazım. Diyelim ki iktidar değişti; onlara da ‘Bu politikayı devam ettirecek misiniz’ diye sorulur” diye konuştu.

(Hüseyin Bağcı)

ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ise Rusya ve Türkiye ilişkilerinin iyi şekilde devam ettiğine dikkat çekerek “Putin’in de arzusu, Erdoğan’ın kazanmaya devam etmesi. Kendisi gelemedi ama Lavrov’u göndermekle, ‘Hükümete halen güveniyorum’ diye bir mesaj verdi” dedi.

Ziyaretin, Rusya ve Türkiye ilişkileri açısından olumlu olduğuna işaret eden Özülker, “Ukrayna ile barış olur mu bilmiyoruz ama tahıl ticaretinin devamı önemli. Ziyaretle ABD ve Avrupa Birliği’ne de bir mesaj verildi bence. Hükümet açısından baktığımızda olumlu, Rusya açısından baktığımızda hükümete güven tazeleme olarak görülebilir” ifadelerini kullandı.