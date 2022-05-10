Uzmanlar, Vladimir Putin’in konuşmasını değerlendirdi

10 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, dün Zafer Günü kapsamındaki konuşmasını Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ve Azerbaycan’da görev yapmış emekli Tümgeneral Ömer Bayraklı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Putin’in Zafer Günü’nde ne konuşacağına yönelik çok spekülasyon yaratıldığını anımsatan Ünal, “Putin’in genel bir seferberlik ilan edeceğini ya da operasyonun sonuca ulaştığını ve savaşın durdurulacağına ilişkin bir açıklama yapacağı iddia ediliyordu. Bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Putin bu 9 Mayıs’da içerik olarak sıradan ancak içinde bulunduğumuz şartlar itibarıyla önemli bir konuşma yaptı. Rusya’nın haklılığını ısrarla vurgulamasıyla operasyonun devam edeceğini de söylemiş oldu” dedi. Rublenin savaş öncesi değerini kazanmış olması ve Batı’nın enerji ve gıda konusunda endişeli olmasına değinen Ünal, “Putin konuşmasında ‘Biz bunların hepsini hesapladık. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından itibaren verilen hiçbir söz tutulmadı. Sürekli yalan söylendi ve biz de belli bir noktada silah kullanmak zorunda kaldık’ mesajı verdi. Bu durumu da ulusal bütünlükleri açısında bir mecburiyet olarak gördüler” dedi.

Rusya’nın savaşa girmeden önce kendi halkına yaptığı harekâtın uygunluğunu anlatması gerektiğini belirten Bayraklı, “Devrede ister NATO, ister diğer kuruluşlar olsun hiç önemli değil. Putin dün harekâta başlamadan önce güvenlik yararına adım attıklarını vurguladıysa bunu zamanında şeffaf bir şekilde açıklaması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

YALNIZ KALAMAZ

Özellikle Batı medyasına göre askeri hedeflerin doğru belirlenemediği ve bu nedenle de harekatınn uygun şekilde sürmediğine ilişkin bilgilerin geldiğini belirten Bayraklı, “Bunların sonucuna göre Rusya, yalnız kaldığının farkında. O bölgelerde görev yapmış birisi olarak Putin bir şey söylüyorsa mutlaka bunun neticesini kılı kırk yararak söylüyordur. Kazanır, kaybeder onu bilemem ama yalnız kalmayı asla hazmedemez” diye konuştu.