Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, günlerdir beklenen 'Zafer Günü' konuşmasını yaptı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, herkesin beklediği konuşmayı bugün yapıyor. II. Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin Nazilere karşı zafer kazandığı 9 Mayıs'ta yani Zafer Günü'nde yapılan konuşmada Putin, dikkat çekici açıklamalarda bulunuyor. Zafer Günü, balistik füzelerin ve çeşitli silahların bulunduğu bir askeri geçit töreniyle kutlanıyor.

UKRAYNA'NIN NÜKLEER SİLAH PLANLARI VARDI

Putin, Rusya'nın Ukrayna işgalini "Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizi sarıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit oluşturuyordu. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu" sözleriyle savundu. Putin, Batı'nın Rusya'yı işgal etmek istediğini ve Rusya'nın bunu engellemek için Ukrayna'yı işgal ettiğini söyledi.

Askeri geçit töreninden bir kare

PUTİN'DEN NEO-NAZİLER VURGUSU

Putin, Nazilerin II. Dünya Savaşı'nda Donbass ve Kırım'ı ele geçirmek istediklerini söyledi. Putin, bugün sadece II. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri değil, 2014'te Odessa'da yaşamını yitirenleri de andıklarını çünkü o insanları Neo-nazilerin öldürdüğünü dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı, Rusya'nın kendi ülkesi için savaştığını ifade etti. Putin, konuşmasında, II. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı yürütülen savaş ile Ukrayna'nın işgalini birbiriyle benzeştirdi.

Askeri geçit töreninde görülen kıtalararası balistik füze

DÜŞMANLARIN TERÖR ÇETELERİNİ KULLANDIĞINI GÖRDÜK

Vladimir Putin, "Neo-nazilerin" saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yardım edeceklerini dile getirerek "Yaralı askerlerimiz kurtarmak isteyen kahraman sağlık görevlilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin her yerinden gelenler var. Birlikteyiz. Rusya'nın düşmanlarının terör çetelerini kullandığını gördük ama başarılı olamadılar" dedi.

Ukrayna işgalinde bulunan bazı Rus birlikler

