Uzmanlardan 'daha yeni başlıyor' uyarısı... Yeni XEC Covid varyantı dünya genelinde hızla yayılıyor!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:47

Güncelleme: 16.09.2024 - 13:47

Uzmanlar, dünya genelinde hızla yayılan yeni bir Covid varyantı olan XEC hakkında uyarılarda bulundu.

Bu yeni varyant, KS.1.1 ve KP.3.3 varyantlarının bir kombinasyonu olup, Haziran ayında Almanya'da ilk kez tespit edildi ve şu anda 15 ülkede tanımlandı. Uzmanlar, XEC varyantının dünya genelinde baskın hale gelebileceğini tahmin ediyor.

Scripps Research Translational Institute direktörü Eric Topol, "XEC, dünya genelinde yayılmaya henüz başladı" dedi. XEC'nin hızlı yayılımı ve semptomları sağlık uzmanlarını endişelendiriyor, ancak bu varyantın ne kadar ciddi olduğu konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

BELİRTİLER NELER?

XEC varyantının belirtileri, soğuk algınlığı veya grip ile benzerlik gösteriyor. NHS’e göre, bu belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

Yüksek ateş veya titreme

Sürekli öksürük

Koku veya tat kaybı

Nefes darlığı

Yorgunluk ve bitkinlik

Vücut ağrıları

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun tıkanıklığı veya akıntısı

İştah kaybı

İshal ve mide bulantısı

Çoğu insan birkaç hafta içinde iyileşse de, bazı kişilerde semptomlar daha uzun sürüyor ve hastaneye yatış gerekiyor. Bu nedenle, XEC varyantının ne kadar ciddi olduğu konusundaki veriler henüz tam netleşmemiş durumda ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Yeni varyanttan korunmanın en etkili yolları, aşı olmak ve takviye dozları yaptırmak. Aşılar enfeksiyonu tamamen önlemese de, ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmak, el hijyenine dikkat etmek ve iyi havalandırılmış ortamlarda bulunmak da öneriliyor.

Sağlık uzmanları, özellikle savunmasız grupların daha dikkatli olmasını ve büyük kalabalıklardan kaçınmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, Covid belirtileri gösteren kişilerin evde kalması ve kendilerini izole etmeleri önemli bir tedbir olarak öne çıkıyor.

KAÇ VAKA GÖRÜLDÜ?

İngiltere’de son haftalarda Covid vakalarında %4.3 oranında artış yaşandı. 30 Ağustos'a kadar olan hafta içinde 102 ölüm ve bin 465 hastaneye yatış bildirildi. Ancak, XEC varyantına ilişkin detaylı veriler henüz paylaşılmadı.

NHS, Covid-19 testi pozitif çıkan veya semptomlar gösteren kişilerin bol su içmesi ve yeterince dinlenmesini öneriyor. İlaçlar da semptomları hafifletmek için kullanılabilirken, öksürük yaşayanların bir kaşık bal tüketebileceği belirtiliyor (12 aydan küçük bebeklere bal verilmemelidir). Nefes darlığı yaşayanlar ise pencereleri açarak, sırtlarını dik tutup rahatlayarak semptomlarını hafifletebilir.