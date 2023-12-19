COVID geçer, şampiyonluk kalır!

19 Aralık 2023 Salı

Sevgili okurlarım, ikinci COVID saldırısını da Koç Üniversitesi Hastanesi doktorları sayesinde kazasız belasız atlattım.

Ayrıntılı öyküsünü internet sitemdeki GÜNCEL başlıklı yazımda anlattım; meraklısı www.kongar.org adresinde okuyabilir.

Bu noktada, okurlarımı, son günlerdeki öldürücü grip (influenza) salgını hakkında uyarmalıyım.

COVID virüsünün çeşitli varyantları eskisine göre çok daha bulaşıcı ama daha az öldürücü olarak ortada dolaşırken bir yeni grip virüsü ortalığı kasıp kavuruyor.

Ben çok çok değerli bir sınıf arkadaşımı, Prof. Ömür Akyüz’ü bu hastalığa kurban verdim.

Sizlere önerim, COVID salgını sırasındaki maske, mesafe ve temizlik önlemlerini derhal yeniden devreye sokmanızdır...

Tarihteki şu salgınlara ve ölüm sayılarına bakarsanız, olayın ne denli vahim olduğunu fark edersiniz:

Rus Gribi, 1889-1890 1 milyon

İspanyol gribi, 1918- 1920 50 milyon

Asya gribi, 1957-1958 1.5- 2 milyon

Hong Kong gribi, 1968- 1969 1 milyon

Domuz Gribi, 2009-2010 18.209 üzeri

(Ayşe Tekin makalesi https://dergipark.org. tr/tr/download/articlefile/1679987)

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Sevgili okurlarım, biliyorsunuz, “Ömür biter yol bitmez!”

Ben bu sloganı “Ömür biter çalışma bitmez!” diye kendime uyarlamış bir hayat ve bilim öğrencisiyim.

Hastalıktan ölmeden kurtulunca hemen yazmakta olduğum makalelere ve kitaplara gömüldüm.

Mülkiye’yi bitirirken iki konuda kendimi yetiştirmiştim: Profesyonel şoför ehliyeti almak ve klavyeye bakmadan on parmak daktilo yazmak.

O zamanlar Ece Özbayrak, uluslararası daktilo yarışmalarında sürekli bir biçimde dünya şampiyonu oluyordu; ben onun ve arkadaşlarının kurduğu daktilo kursunda öğrenim görmüştüm.

Türkçe F, bilimsel olarak bizim dilimize göre hazırlanmış olan özel bir klavye idi.

Sonradan yasalara aykırı olarak yapılan Q klavyeli bilgisayar ithalatı ne yazık ki Türkçe F klavyenin altını oydu.

İkinci kez COVID’i atlatmış olduğumu belirttiğim bu yazıda bir Dünya Şampiyonluğu haberini de vermek istedim.

Çünkü ömrümün kalan kısa zamanında çalışmalarımı hızlandırmam konusundaki en büyük yardımcım F klavye konusundaki becerim olacak.

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INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanı ve Temsilcisi Seçkin KÖSE, yolladığı mektupta olayı söyle özetliyordu:

Birleşmiş Milletler’in INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu ÇEKYA Grubu tarafından düzenlenen İnternet Bilgisayar Klavye yarışı 5 ve 9 Aralık 2023 tarihlerinde yapıldı ve 4 kategoride yapılan yarışlara, Hırvatistan, Belçika, Almanya, Slovakya, Çekya, İtalya, Lükseburg, Arjantin, Macaristan, Polonya ve Türkiye olmak üzere 11 ülkeden toplam 1356 yarışçı katıldı.

Türkiye, 2 kategoride birincilik ve 2 kategoride ikincilik olmak üzere 4 madalya kazanarak takım halinde ŞAMPİYON oldu.

F klavye ulusal bir icattır ve çok yararlıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar eğitimini bu klavye üzerinden yapacağını belirtmişti:

Sonuç ne oldu bilen var mı?

Not: Hastalığım sırasında ilgi gösteren, geçmiş olsun dileklerini yollayan bütün dostlara, okurlara, izleyenlere teşekkür ederim. Tek tek yanıt veremediğim için özür dilerim.

Koç Üniversitesi Hastanesi’ne ve doktorlarına ayrıca minnetlerimi sunarım.