Vakalar arttı: Maske zorunluluğu geri geldi

Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:13

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:13

New York, Kaliforniya, İllinois ve Massachusetts'teki hastaneler maske takma zorunluluğunu getirdi.

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verileri, 17 ile 23 Aralık 2023 arasında ABD genelinde koronavirüs nedeniyle 29 binden fazla kişinin hastaneye yattığını ve bu tarihten bir önceki haftaya göre yüzde 16'dan fazla artış olduğunu gösterdi.

Aynı dönemde ABD genelinde 14 bin 700'den fazla kişi grip nedeniyle hastaneye yattı.