'Vampir öldürme kiti' 17 bin sterline satıldı
İngiltere'de, 19. yüzyıldan kalma 'vampir öldürme kiti' açık arttırma sonunda 16 bin 900 sterline satıldı.
İngiltere'nin Derby kentindeki bir müzayedede, 19. yüzyılda yaşamış Lord Hailey'e (1872-1969) ait 'vampir öldürme kiti', tahmini değeri 2 bin ila 3 bin sterlinin 6 katı fiyata 16 bin 900 sterline satıldı.
Indy100'ün haberine göre; Müzayedeci Charles Hanson şunları söyledi: “Bunun gibi ürünler her zaman dünyanın hayal gücünü etkiler. Yüzyıllar öncesine ait olan vampirlerin varlığına dair inanç, bazı yerlerde varlığını sürdürüyor" dedi.
Hanson, kutunun sahibi Lord Hailey'in, "İngiliz sömürgesi olduğu dönemde Hindistan'ın yöneticisi ve Lordlar kamarasının en yüksek üyesi" olduğunu söyledi.
Setin içerisinde bir çift tabanca, pirinçten yapılma barutluk, kutsal su, Gotik İncil, tahta tokmak, kazık, pirinçten yapılma şamdanlar, tespih boncukları ve Londra'nın polis teşkilatı olan Metropolitan polisine ait evraklar bulunuyor.
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