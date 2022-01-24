Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı
Polonya’nın başkenti Varşova’dan Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden Polonya havayollarına ait uçak kabin basıncındaki düşüş nedeniyle Almanya’nın Düsseldorf kentine acil iniş yaptı.
Polonya’nın başkeni Varşova’dan Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden Polonya havayolu şirketi LOT'a ait yolcu uçağı, Almanya'nın Düsseldorf kentine acil iniş yaptı.
LOT Sözcüsü Krzysztof Mocilski yaptığ açıklamada, uçakta çıkan teknik arıza nedeniyle pilotun uçağı Düsseldorf Havalimanı'na indirdiğini ifade ederek, arızanın nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.
MASKE TAKMA UYARISI YAPILDI
Mocilski, yolcuları Brüksel'e götürecek yeni uçuş ekibi ayarlamaya çalıştıklarını bildirdi.
Uçaktaki yolcular arasında bulunan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Robert Biedron uçakta yaşanan panik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde, kabin basıncı düşen uçakta oksijen maskelerinin açıldığı görülürken, pilotun yolculara sürekli olarak oksijen maskelerini takmaları uyarısı yaptığı duyuldu.
Panik havasının hakim olduğu o anlarda ayrıca bir hostesin, maskesini çıkaran bir yolcuyu uyardığı da görüldü.
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