Yunan rahipler, Fransa'dan gelen uçakları 'kutsadı'

Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği 6 adet Rafale uçağı bugün Atina'ya ulaştı. Başbakan Kiryos Miçotakis'in de katıldığı törenle teslim alınan uçakları, Yunanistan Kilisesi'ne bağlı rahipler kutsadı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 09:00
Yunan rahipler, Fransa'dan gelen uçakları 'kutsadı'
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Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatı yapıldı.

İniş sırasında düzenlenen törende Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de hazır bulundu. 

UÇAKLARI VAFTİZ ETTİLER

Fransa'yla Yunanistan'ın giderek kuvvetlenen ittifakının önemli kilometre taşlarından olan söz konusu uçak teslimatı, Yunanistan'da sevinçle karşılandı. 

Yunanistan'da, uçakların teslim töreni sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. 

Törende Yunan rahiplerin, uçakların pilotları vaftiz etmesinin yanı sıra, uçakları da vaftiz ettiği görüldü. 

Miçotakis'in liderliğindeki Muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin iktidarda olduğu Yunanistan'da, laikliğin öteden beri tartışma konusuydu.

Önceki Başbakan Aleksis Çipras'ın, yemin töreni sırasında İncil'e el basmaması da gündem olmuştu. 


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