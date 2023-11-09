Vatikan'dan 'transseksüel' kararı: Vaftiz edilebilir

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:10

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:10

Vatikan'daki İnanç Doktrini Cemaati, transseksüellerin de diğer inananlar gibi vaftiz olabileceğini ve Roma Katolik Kilisesi'ndeki düğünlerde vaftiz ebeveyni ve şahit olabileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, hormon terapisi ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren bir kişi, ancak "kamu skandalına veya inananlar arasında kafa karışıklığına neden olabilecek herhangi bir durumun ortaya çıkmaması" şartıyla vaftiz edilebilir. Benzer koşullar altında da, bir transseksüelin vaftiz babası ya da vaftiz annesi olabileceğine dikkat çekildi.

İnanç Doktrini Cemaati, bir eşcinsel gibi transseksüel bir kişinin de nikah töreni sırasında şahitlik yapabileceğini söyledi. Ancak eşcinsel bir ailede büyüyen bir çocuğun vaftiz edilmesinin, "çocuğun Katolik dininde eğitim alacağına dair makul bir beklenti" gerektirdiği kaydedildi.

Cemaat, aynı zamanda Kilise'nin kutsal ayininin değerini korumak için her durumun ayrı ayrı ele alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Papa Francis defalarca, özellikle vaftiz konusunda, kilisenin bir gümrük evi olmadığını söylemiştir. Kapı kimseye kapatılmamalıdır."