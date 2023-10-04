Venedik’te otobüs kazası: 20 ölü

İtalya’nın Venedik kentinde bir otobüsün üst geçitten düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:48
Abone Ol google-news

İtalya’nın Venedik kentindeki Mestre semtinde seyir halindeki otobüs üst geçitten düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, “Bu akşam toplumumuzu büyük bir trajedi vurdu. Otobüsteki çok sayıda kurbanın anısına derhal şehirde yas ilan ettim” dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılarak, kazanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi. Kaza nedeniyle Mestre ile Venedik arasındaki demiryolu hattı askıya alındı.


Venedik kaza otobüs italya

İlgili Haberler

ABD’li senatör uçak kazasında hayatını kaybetti

ABD’li senatör uçak kazasında hayatını kaybetti
Ünlü rapçi Şehinşah konsere giderken kaza yaptı

Ünlü rapçi Şehinşah konsere giderken kaza yaptı
Zenginlerin kazası film oluyor!

Zenginlerin kazası film oluyor!

En Çok Okunan Haberler