Venedik’teki Büyük Kanal’da iki kişi sörf yaptı
İtalya’nın su kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki Büyük Kanal’da iki kişinin sörf yaparken görüntülenmesinin ardından Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, olaya tepki göstererek sörfçülerin bulunması için başlarına ücretsiz akşam yemeği ödülü koydu.
İtalya’nın su kanallarıyla ünlü Venedik kentinde iki kişi, yasak olmasına rağmen kentteki Büyük Kanal’da tekneler ve sandallar arasında sörf yaptı. Görüntülerin sosyal medyada gündem haline gelmesinin ardından Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, olaya tepki göstererek sörfçülerin bulunması için başlarına ücretsiz akşam yemeği ödülü koydu.
BELEDİYE BAŞKANI BRUGNARO, SÖRFÇÜLERE HAKARET ETTİ
Brugnaro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İşte şehri alaya alan iki küstah salak. Herkesten onları cezalandırmak için teşhis etmemize yardım etmelerini istiyorum. Belediye Başkanları olarak kamu güvenliği açısından acilen daha fazla yetkiye ihtiyacımız var. Onları görenlere bir akşam yemeği teklif ediyorum” dedi.
Kanalda sörf yapan ikili hakkında polis tarafından soruşturma açılırken, Brugnaro, sörfçülerin kimliklerinin tespit edildiğini ve kullandıkları sörf tahtalarına el koyulduğunu duyurdu. Sörfçülerin kanal boyunca seyir güvenliğini tehlikeye atmaktan suçlanması bekleniyor.
Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022
A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs
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