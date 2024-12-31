Venezuela, TikTok’u ölüm oyunu yaymakla suçladı, 10 milyon dolar ceza verdi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:22

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:22

Venezuela'da mahkeme, TikTok'un ölümcül meydan okuma oyunlarına göz yumması nedeniyle platforma 10 milyon dolar ceza kesti. Ülkede, son dönemde üç çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan tehlikeli oyunların hızla yayıldığı bildiriliyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformlarına karşı sert önlemler alacağını açıklamıştı.

VENEZUELA'DAN TİKTOK'A 10 MİLYON DOLAR CEZA

Venezuela yargısı, TikTok’a ölümcül oyun akımları nedeniyle 10 milyon dolar para cezası verdi. Ülkede son aylarda, çocukların katıldığı ve ölümle sonuçlanan “meydan okuma” oyunları hızla yayıldı. Bu durum, devletin sosyal medya platformlarına yönelik tepkisini artırdı. Mahkeme, TikTok’un sorumluluklarını yerine getirmediği ve gerekli önlemleri almadığı için cezalandırılmasına karar verdi.

Çocukların ölümünden TikTok'un sorumlu olduğu belirtilirken, mahkeme, sosyal medya platformunun 10 gün içinde cezayı ödemesi ve Venezuela’da bir ofis açması gerektiğini açıkladı. TikTok’un cezayı ödeyeceği ve bu tutarın kurbanların ailelerine verileceği belirtildi.

SOSYAL MEDYANIN GÜVENLİĞİ TARTIŞILIYOR

Bu karar, sosyal medya platformlarının güvenlik önlemleri ve kullanıcıların güvenliği konusundaki sorumluluklarını yeniden gündeme getirdi. Venezuela'nın, TikTok gibi platformlara yönelik artan baskısı, küresel çapta benzer olayların yaşanmasını engellemeye yönelik bir adım olarak görülüyor.