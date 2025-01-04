Venezuela'da 'turuncu devrim' tehlikesi

Yayınlanma: 04.01.2025 - 22:20

Güncelleme: 04.01.2025 - 22:20

Can yaptığı açıklamada 'Venezuela’yı ve Latin Amerika’yı yıllarca arka bahçesi olarak görüp sömüren emperyalist güçler Venezuela’da yeni bir provakasyon peşinde koşmaktadırlar. Ukrayna’da ve Ortadoğu’da olduğu gibi bir turuncu devrim planı yapmaktadırlar. Ancak tüm çabalarının boşa çıkacağını bilmekteyiz' dedi.

Arjantin'in Cumhurbaşkanı Javier Gerardo Milei ve bazı Latin Amerika ülkelerinin, Edmundo Gonzalez’i ülkelerine davet etmelerini üzüntüyle karşıladıklarını belirten Can, "Temmuz seçimlerinin kazananı Venezuela halkıdır ve bu halkın seçtiği başkan Nicolas Maduro’dur. Venezuela’nın meşru hükümetinin yanındayız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tümü şu şekilde:

Kamuoyuna Duyuru

Venezuela’da geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan seçimlerde bir kez daha başkan seçilen Nicolas Maduro’nun 10 Ocak’ta yemin edeceğini biliyoruz. Ancak Temmuz ayındaki seçimlerde emperyalist güçlerin tüm desteğine rağmen seçilemeyen Edmundo Gonzalez’in Venezuela’nın meşru başkanı Nicolas Maduro’nun yemin töreni öncesi bir provakasyon peşinde olduğu haberlerini endişeyle takip ediyoruz.

Ne yazık ki başta Arjantin’in sağcı faşist başkanı Javier Gerardo Milei’nin ve bazı Latin Amerika ülkelerinin provakasyon peşinde olan Edmundo Gonzalez’i ülkelerine davet ettiğini üzüntüyle takip ediyor ve kınıyoruz. Edmundo Gonzales Temmuz ayındaki seçimleri kaybetmiştir. Kazanan Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dur. Venezuela’yı ve Latin Amerika’yı yıllarca arka bahçesi olarak görüp sömüren emperyalist güçler Venezuela’da yeni bir provakasyon peşinde koşmaktadırlar. Ukrayna’da ve Ortadoğu’da olduğu gibi bir turuncu devrim planı yapmaktadırlar. Ancak tüm çabalarının boşa çıkacağını bilmekteyiz.

Uluslararası Anti - Faşist kongrenin Türkiye temsilciliği olarak Venezuela’nın seçilmiş meşru hükümetinin ve başkanı Nicolas Maduro’nun arkasında olduğumuzu bir kez daha bildirmek isteriz.

Uluslararası Anti-Faşist Kongre Türkiye Temsilciliği