Havuzun tabanı delinince hayatını kaybetti
İsrail'in Karmei Yosef bölgesinde yer alan bir havuzun tabanı delindi. Delinme ile oluşan girdaba kapılan bir kişi yaşamını yitirdi.
İsrail'in Karmei Yosef bölgesinde, şirket çalışanlarının gerçekleştirdiği eğlence, alandaki havuzun tabanını delinince felaket ile bitti. Havuzun tabanının delinmesi sonucu oluşan girdaba kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti.
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