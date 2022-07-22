Havuzun tabanı delinince hayatını kaybetti

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:08

İsrail'in Karmei Yosef bölgesinde, şirket çalışanlarının gerçekleştirdiği eğlence, alandaki havuzun tabanını delinince felaket ile bitti. Havuzun tabanının delinmesi sonucu oluşan girdaba kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

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