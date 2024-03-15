Kate Middleton nereye kayboldu?

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İngiltere Galler Prensesi ve veliaht Prens William'ın eşi Kate Middleton bir süredir medyaya fotoğraf vermiyor. İngiltere'de ve dünyada Prenses Kate Middeleton'a ne olduğu merak konusu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2024 Cuma, 17:53

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Elçin Poyrazlar, Kraliyet Ailesi'ne ilişkin yapılan tartışmaları bugünkü köşesine taşıdı.

Poyrazlar, konuya ilişkin son gelişmeleri Londra'dan Cumhuriyet TV yayınına bağlanarak anlattı. 

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