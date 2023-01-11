Virginia eyaletinde bu soruya yanıt aranıyor: Altı yaşında bir çocuk, birini vurduğunda ne yapılabilir?

Yayınlanma: 11.01.2023 - 06:15

Güncelleme: 11.01.2023 - 06:15

Getty Images Newport News kentindeki olay sonrası

İddiaya göre bu kez altı yaşındaki bir ilkokul öğrencisi, polisin "kasıtlı" ateş etme olarak tanımladığı olayda, öğretmenini tabancayla vurdu.

Saldırının failinin yaşı, hali hazırda trajik olan olaya sindirmesi zor bir boyut katıyor.

Soruşturmayı yürüyen yetkililer bu korkunç soruyla yüzleşmek zorunda kaldı: Birinci sınıf öğrencisi birini vurduğunda ne olur?

Olaydan dört gün sonra, Newport News kenti topluluğu hala cevabı arıyor.

Hukuki olarak yetkililer, emsali olmayan bir olayla karşı karşıyalar. Virginia eyalet yasası, altı yaşındaki bir çocuğun yetişkin olarak suçlanmasını yasaklıyor.

Öğrenci, çocuk mahkemesinde yargılanabilir, ancak bir çocuğun cezaevine gönderilmesi için de asgari yaş 11.

O çocuk şu anda bir tıbbi merkezde bulunuyor ve yerel polis müdürü Steve Drew, vakayla ilgili danışmanlık için sosyal hizmetler ve ve kolluk kuvvetlerine danışıldığını söyledi.

Birinci sınıf öğrencisinin öğretmenini kaza ile değil tartışma sonrası vurduğu biliniyor.

Aile sorumlu tutulabilir

Çocuğun ebeveynleri olayla ilgili hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir.

Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında yetkililer, olayda kullanılan silahın çocuğun annesi tarafından yasal olarak satın alındığını açıkladı. Altı yaşındaki çocuk silahı evinden aldı ve Cuma günü sırt çantasına saklayarak onu Richneck İlkokuluna götürdü.

Yetkililer Pazartesi günü yapılan basın toplantısında, silahın evde nasıl saklandığı veya aile hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmayacaklarına ilişkin yorum yapmadı.

Ancak polis müdürü Drew, silahın evde saklanış biçiminin, soruşturmalarının “kilit unsuru" olduğunu söyledi.

Virginia eyalet yasası, “emniyete alınmamış ve dolu halde olan silahı, on dört yaşın altındaki herhangi bir çocuğun hayatını veya uzuvlarını tehlikeye atacak şekilde pervasızca ortada bırakmayı" kabahat suçu olarak kabul ediyor.

George Mason Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Robert Leider, yasanın, her ne kadar çocukları silahla yaralanmaktan korumayı amaçlasa da yetkililerin bu durumda bu yasayı uygulamaya çalışabileceğini değerlendiriyor.

Leider, bir diğer senaryo için de, Virginia eyalet savcılarının, "öğretmenin vurulmasına doğrudan ebeveynlerin davranışlarının yol açtığını ve herhangi bir suç atfetmek için çocuğun çok küçük olduğunu iddia edebilir" diyor.

Reuters Newport News yetkilileri

2000 yılındaki olayı hatırlattı

ABD’de okullarda her yıl birkaç kez silahlı şiddet yaşanırken, saldırganlar neredeyse hiç bu kadar genç olmuyor.

K-12 Okula Silahlı Saldırı Veritabanına göre, 1970 yılından bu yana 9 yaşın altındaki çocuklar tarafından 18 silahlı saldırı düzenlendi. Bu vakalar, veri tabanındaki 2.200'den fazla silahlı saldırı için de çok küçük bir orana karşılık geliyor.

Araştırmacı David Riedman, "altı yaşındaki bir çocuk söz konusu olduğunda, onların silaha erişmelerinin tek yolu ev” diyor.

Newport News saldırısına benzer bir olay daha önce de ülkeyi sarsmıştı.

Şubat 2000'de, Michigan’da bir ilkokulda altı yaşındaki bir çocuk sınıf arkadaşını vurarak öldürdü. Olaya tanık olan başka bir çocuğa göre, 6 yaşındaki Kayla Rolland'ı vurmadan önce çocuk ona "Senden hoşlanmıyorum" demişti.

Savcılar, öldürme niyetinde olamayacak kadar küçük olduğu için çocuğu suçlayamayacakları sonucuna vardı. Bunun yerine, aile üyelerini suçladılar. Çocuk bir gözetim merkezine yerleştirildi.

Çocuğun yargılanan aile üyelerinden biri, dava süreci sonunda kasıtsız adam öldürme suçlamasına karşı itirazda bulunmadı.

Dava ülke çapında manşetlere taşındı. Eski Başkan Bill Clinton, süreç içinde "Kayla Yasası" olarak bilinen bir silah reformu paketini geçirmeye çalıştı.

Clinton o dönem Kongre üyelerine seslenirken şöyle diyordu: "Bir şey yapmamız için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?"

Kayla’dan 20 yıl sonra

Yirmi yılı aşkın bir süre sonra, ülkede ulusal silah güvenliği yasasını geçirebilmiş değil ve yıllar içinde yüzlerce okulda silahlı saldırı meydana geldi.

Virginia eyaletinde silahlı şiddeti önlemek üzerine çalışan bir grup yasa yapıcı arasında olan Sean Holihan, çocukların evdeki silahlara ulaşmasını önlemek için hali hazırda yasalar olduğunu hatırlatıyor.

Holihan silah sahiplerinin daha bilinçli olması gerektiği görüşüne sahip ve şunları söylüyor: "Eğer bir evde çocukla yaşıyorsanız, Allah aşkına, silahınızı kilitli bir yere koyun”