Vucic'ten Rus ordusuna övgü: Daha iyi savaşmaya başladılar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Ukrayna'daki savaşın devam edeceğine işaret ederek, kış mevsiminin zorlu geçeceğini savundu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aleksandr Vucic, önümüzdeki yıl kış mevsiminin bu yıldan daha zor geçeceğini ileri sürdü.
Vucic, Rusya-Ukrayna savaşının yakında sona ermeyeceğini savundu.
Vucic, "Ukrayna'nın kazandığını düşündüklerinde Ruslar daha iyi savaşmaya başladılar. Savaş, uzun bir zaman alacak ve önümüzdeki kışın bundan daha zor olmasını bekliyorum" dedi.
Rusya'nın savaşta yeteneklerini kanıtladığını belirten Vucic, "Rusya'nın Ukraynalılardan çok daha az müttefiki var, çok daha az güçlü müttefiki var, ancak yine de Ruslar etkinliklerini gösterdi" diye konuştu.
Vucic, "Ben ne Rus, ne Ukraynalı, ne de bunlara karışan bir Amerikalı değilim. Hiçbir şey umurumda değil, sadece bu savaşa bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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