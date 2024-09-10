Vucic’ten 72 saat uyarısı: 'Sırpları sürgün etme ve yok etme amacı aşikar...'
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin 72 saat içerisinde önemli açıklamalarda bulunacağını belirtti.
Vucic, başkent Belgrad'da Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait 5 belediye binasının kapatılmasıyla başlayan ve iki ülkeyi bir kez daha karşı karşıya getiren gerginliğe işaret eden Vucic, "Kosova'nın adımlarına uluslararası tepkiler geldi ancak somut bir şey yok. (Kosova Başbakanı Albin) Kurti'nin, Sırpları sürgün etme ve yok etme amacı oldukça aşikar" ifadelerini kullandı.
Vucic, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp nüfusa yapılan saldırılar sonrası Sırbistan'ın aldığı ciddi kararlar ve beklentilerine ilişkin 72 saat içerisinde halka sesleneceğim. Önemli açıklamalarda bulunacağım" dedi.
Sırbistan'ın her zaman diyaloğa açık olduğunu vurgulayan Vucic, "Ancak Sırbistan kendi halkına yapılanları kabul etmeye hazır değil" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Son dönemde Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait 5 belediye binası ile Sırbistan Postanesi ve Sırbistan'a ait "Posta Tasarruf Bankası"nın şubeleri Kosova kurumlarınca düzenlenen operasyonla kapatılmıştı.
Ayrıca Kosova Merkez Bankasının ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle, ülkede Sırp dinarının kullanımı sonlandırılmıştı.
KOSOVA-SIRBİSTAN DİYALOG SÜRECİ
İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.
AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.
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