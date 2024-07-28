ABD, Olimpiyat Oyunları'na farklı Sırbistan galibiyetle başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbolda, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan'ı 110-84 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 20:50
ABD, Olimpiyat Oyunları'na farklı Sırbistan galibiyetle başladı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbolda, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Altın madalyanın en büyük favorilerinden olan iki takımın mücadelesini Amerika Birleşik Devletleri, 110-84'lik skorla kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kevin Durant 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Lebron James 21 sayı 7 ribaund ve 9 asist ile galibiyette büyük rol oynadı.

Sırbistan'da ise Nikola Jovic 20 sayı ile takımın en skoreri olurken Bogdanovic 14, Dobric ise 13 sayı ile oynadı.


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