ABD, Olimpiyat Oyunları'na farklı Sırbistan galibiyetle başladı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbolda, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan'ı 110-84 mağlup etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbolda, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Altın madalyanın en büyük favorilerinden olan iki takımın mücadelesini Amerika Birleşik Devletleri, 110-84'lik skorla kazandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kevin Durant 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Lebron James 21 sayı 7 ribaund ve 9 asist ile galibiyette büyük rol oynadı.
Sırbistan'da ise Nikola Jovic 20 sayı ile takımın en skoreri olurken Bogdanovic 14, Dobric ise 13 sayı ile oynadı.
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