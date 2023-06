Wagner savaşçıları, Rostov'u kontrol altına almaya çalışıyor

Yevgeny Prigojin komutasındaki Wagner savaşçıları, zırhlı araçlar ve tanklarla Rostov'u kontrol altına almaya çalışıyor.

Wagner savaşçıları, bölgedeki Rus Savunma Bakanlığı'na bağlı bir binayı ele geçirdikten sonra, kritik noktaları kontrol etmeye başladı.

Prigojin, "Çatışma, ancak Rus askerlerine yanlış bilgilerin verildiği yerlerde oluyor. Polisler, askerler ve Ulusal Muhafızlar bizi görünce el sallıyorlar. Bizimle yürümek istediklerini söylüyorlar. Şimdiden 60-70 asker bize katıldı" dedi.

Savunma Bakanlığı, Yevgeny Prigojin'in "suç kumarına katılmaları için kandırıldıklarını" iddia ederek, Wagner savaşçılarına çağrıda bulundu.

Açıklamada, "Wagner saldırı timlerinin savaşçılarına sesleniyoruz. Prigojin'in suç macerasına ve silahlı bir isyana katılmanız için kandırıldınız. Çeşitli birimlerden birçok yoldaşınız hatalarını çoktan anladılar ve daimi görev yerlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için yardım istiyorlar. Bizim tarafımızdan bu tür bir yardım, talep eden tüm savaşçılara ve komutanlara zaten sağlanmıştır" denildi.

