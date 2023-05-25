Wagner yöneticisi Prigojin: Rusya, 1917'de olduğu gibi yeni bir Ekim Devrimi yaşayabilir

Yayınlanma: 25.05.2023 - 13:15

Güncelleme: 25.05.2023 - 13:16

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus halkının "kargaşa" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Prigojin ayrıca, "Seçkinlerin çocukları güneşte kıçlarını sallarken, sıradan Ruslar çocuklarını çinko tabutlara geri koymaya devam ederse, Rusya 1917 devrimlerinin çizgisinde bir kargaşayla karşı karşıya kalacak" diye konuştu.

Prigojin, "Batı'nın savaştan bıkacağı ve Çin'in bir barış anlaşmasına aracılık edeceği" yönünde "sözde iyimser" bir görüş olduğunu, ancak kendisinin bu yoruma "gerçekten inanmadığını" dile getirdi.

"SIKIYÖNETİM UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Prigojin, Ukrayna'nın, ülkenin doğusundaki yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut'u kuşatmaya ve Kırım'a saldırmaya çalışacağını ileri sürdü.

Prigojin, "Büyük olasılıkla bu senaryo Rusya için iyi olmayacak, bu nedenle zorlu bir savaşa hazırlanmamız gerekiyor. Öyle bir durumdayız ki Rusya'yı kaybedebiliriz, asıl sorun bu... Sıkıyönetim uygulamamız gerekiyor" dedi.

KENDİSİNE TAKILAN LAKABA TEPKİ GÖSTERDİ

Kendine takılan "Putin'in aşçısı" lakabının aptalca olduğunu, çünkü yemek pişiremediğini ve hiç aşçılık yapmadığını belirten Prigojin, "Putin'in kasabı" lakabının daha uygun olabileceğini söyledi.

Prigojin, "Bana hemen Putin'in kasabı lakabını verebilirlerdi ve her şey yolunda giderdi" dedi.