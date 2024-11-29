Warren Buffet vasiyetini açıkladı: Dağıtılması 10 yıl sürecek

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:08

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:08

Mektubunda Buffett, "Bir hanedan kurmak ya da çocuklarımın ötesine geçen bir plan yapmak hiç aklımda olmadı. Üç çocuğuma da güveniyorum. Ancak gelecek nesiller için durum tamamen farklı," ifadelerini kullandı.

Buffett, çocuklarının 66, 69 ve 71 yaşında olduğunu belirterek, "Zaman, herkes için bir kazanan. Hayat kimi zaman kısa, kimi zaman çok uzun sürebilir. Bugüne kadar şanslıydım, ancak benim de sıram yaklaşıyor. Çocuklarımın mirasımı düzenleyip dağıtması 10 yıl kadar sürebilir," dedi.

WARREN BUFFET KİMDİR?

1930 yılında doğan Warren Buffett, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olarak tanınıyor. "Omaha Kâhini" lakabıyla bilinen Buffett, borsa ve finans dünyasında yaptığı doğru tahminlerle büyük bir servet elde etti. Aynı zamanda Berkshire Hathaway şirketinin CEO'su olan Buffett, yatırım stratejileriyle adından sıkça söz ettirdi.

Berkshire Hathaway’in lideri olarak sigortacılık, enerji, taşımacılık ve demiryolu gibi çeşitli sektörlere yatırımlar yapan Buffett, bu sektörlerdeki başarılarıyla adını yatırım dünyasına altın harflerle yazdırdı.

ZENGİNLİĞE GDEN YOL

Buffett, yatırım kariyerine New York'ta küçük hisseler alarak başladı, ancak kariyerini Omaha’da devam ettirmeye karar verdi. 1956 yılında Buffett Associates adlı ilk yatırım şirketini kurdu ve burada edindiği başarılarla dikkat çekti.

1962 yılına gelindiğinde, Berkshire Hathaway bünyesinde Buffett Partnership’i kurarak yatırımlarını daha geniş bir çerçeveye oturttu. Yıllar içinde yatırım yaptığı şirketlerin değeri arttıkça servetini katlayan Buffett, 1969’da radikal bir adım atarak diğer tüm yatırımlarını sattı ve yalnızca Berkshire Hathaway’e odaklandı.

Bu stratejik hamle, onu dünyanın en zengin ve en saygın iş insanlarından biri haline getirdi.