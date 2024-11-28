Antik kupada 'kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu' izi bulundu

Bu bitkinin tohumları, halüsinasyonlar ve rüya benzeri vizyonlar oluşturabilen bir bileşendir. Kupada ayrıca, eski Mısır’da sakinleştirici olarak bilinen lotus bitkisine ve keyif verici etkiler sağlayan diğer maddelere de rastlandı.

İçerikte ayrıca, meyve, bal, alkol ve diğer bazı bitkisel maddeler de bulundu. Özellikle, kan ve diğer vücut sıvılarının da bu kupada tespit edilmesi, bilim insanlarını şaşırttı. Bu sıvıların yaşam, doğurganlık ve yenilenme temalarını simgelemiş olabileceği düşünülüyor.