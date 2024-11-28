Ay yüzeyinin altında devasa bir yapı keşfedildi

AY'IN GİZEMİ...

Ay’ın derinliklerinde keşfedilen bu dev yapı, uydumuzun geçmişine dair daha fazla bilgi edinmemize olanak sağlayabilir. Güneş Sistemi’nin tarihine ışık tutan bu keşif, aynı zamanda Ay’ın henüz çözülmemiş diğer sırlarını da ortaya çıkarmak için bilim insanlarını daha fazla araştırmaya yöneltiyor.

Kim bilir, belki de Ay’ın derinliklerinde bizi bekleyen başka devasa sürprizler vardır...