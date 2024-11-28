Ay yüzeyinin altında devasa bir yapı keşfedildi
Ay, binlerce yıldır insanlığın hayranlıkla izlediği ve üzerine sayısız efsane yazdığı gizemli bir gök cismi. Şekilden şekle giren evreleri ve karanlık yüzüyle her zaman merak uyandırdı. Ancak bu kez bilim insanları, Ay’ın sırlarından birini daha gün yüzüne çıkarmak üzere. Üstelik bu sır, oldukça büyük ve ağır.
Bilim insanları, Ay’ın Güney Kutbu’ndaki 'Aitken havzası' olarak bilinen devasa bir kraterin altında, en az 2,18 milyar kilogram ağırlığında ve 2 bin kilometre uzunluğunda devasa bir yapı keşfetti.
Yapının derinliği ise yaklaşık 300 kilometreyi buluyor. Bu havza, Güneş Sistemi’ndeki 'en büyük korunmuş kraterlerden biri' olarak biliniyor.
Bu devasa yapı, Houston’daki Baylor Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı ve "anomali" olarak tanımlandı. Yapının ne olduğu konusunda ise iki teori öne sürülüyor:
- Bir asteroit çekirdeğinden kalan metal parçası.
- Magma okyanusunun kristalleşmesi sonucu oluşan oksit birikintileri.
BEŞ HAWAİİ ADASI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Keşfi gerçekleştiren ekibin başında yer alan Dr. Peter B. James, bu yapının büyüklüğünü çarpıcı bir benzetmeyle anlattı:
“Bu ekstra kütlenin bir açıklaması, bu krateri oluşturan asteroidin metal çekirdeğinin hala Ay’ın mantosuna gömülü olmasıdır. Beş Hawaii Adası büyüklüğünde bir metal yığını hayal edin ve bunu yerin altına gömün. İşte, tespit ettiğimiz şey tam olarak bu kadar büyük...”
AITKEN HAVZASI: BİR SIR MERKEZİ
South Pole-Aitken havzası, Ay yüzeyinde benzersiz bir bölge. Yalnızca büyüklüğüyle değil, aynı zamanda içerdiği ipuçlarıyla da dikkat çekiyor.
Bilim insanları, bu bölgenin Ay’ın iç yapısı ve tarihi hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.
Bu havza, Ay’ın oluşumu ve evrimiyle ilgili birçok sırrı barındırıyor olabilir.
AY'IN GİZEMİ...
Ay’ın derinliklerinde keşfedilen bu dev yapı, uydumuzun geçmişine dair daha fazla bilgi edinmemize olanak sağlayabilir. Güneş Sistemi’nin tarihine ışık tutan bu keşif, aynı zamanda Ay’ın henüz çözülmemiş diğer sırlarını da ortaya çıkarmak için bilim insanlarını daha fazla araştırmaya yöneltiyor.
Kim bilir, belki de Ay’ın derinliklerinde bizi bekleyen başka devasa sürprizler vardır...
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