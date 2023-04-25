Washington Post deprem sonrası tehdide dikkat çekti

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:06

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:48

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Depremin vurduğu Türkiye'de yeni bir tehdit yükseliyor: Moloz dağları" başlıklı bir haber yayımladı.

Washington Post'ta yer alan habere göre, her saat başı gelen damperli kamyonlar, deniz kenarında giderek büyüyen bir dağa dönüşen deprem molozlarını taşıyor. Beton, çelik, battaniyeler, bisikletler ve açığa çıkmayı bekleyen zehirli maddelerden oluşan bir yığın sebebiyle bölge sakinleri endişeli. Hatay'ın Samandağ ilçesinde oluşan tepecik, depremzedelerin kaldığı çadır kampındakilerin gözlerini yakmaya başladı. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre deprem, 210 milyon tona varan bir moloz yığını yarattı.

Samandağ'ın kıyı şeridinde balık restoranı bulunan İsa Miçooğulları, restoranı yakında yeniden açmayı planladıklarını ve protesto etmelerine rağmen moloz yığma işleminin durmadığını, bu sebeple de hem personelin hem müşterilerin güvenliği için restoranı tekrar açmayı yeniden düşündüğünü söyledi.

MİLYONLARCA TONLUK MOLOZ YIĞINI

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre deprem, 210 milyon tona varan bir moloz yığını yarattı. Bir milyondan fazla insanı evsiz bırakan depremlerin ardından Samandağ'da oluşan tepecik, yaralı kente vurulan bir başka darbe oldu.

Arap Alevilerinin yaşadığı Samandağ'da ayrıca, uzun süredir devam eden ayrımcılık ve Hatay'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi enkaz kaldırma çalışmalarının pervasızca yürütüldüğüne dair şikâyetler artış gösterdi.

Çevre aktivistleri, üstü açık damperli kamyonla taşınan hafriyat, enkazın taşınmasına ilişkin Türk yönetmeliklerini ihlal ettiğini belirtti.

Micooğulları, bölge sakinlerinin hükümetin planları hakkında çok az bilgiye sahip olduğunu "Tüm sorularımız cevapsız kalıyor" sözleriyle ifade etti.

Washington Post, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın hafriyatın taşınmasına yönelik politikaları doğru bulmasına da yer verdi.

Birpınar, Hatay'daki döküm alanlarının yerel yetkililerin katkılarıyla seçildiğini ve enkazın zararlarını azaltmak için havanın test edilmesi de dahil olmak üzere önlemler alındığını söyledi.

Moloz yığınında "tozlanmayı" önlemek için "düzenli sulama" yapıldığını ve toprak yerleştirildiğini belirten Birpınar, "Şu ana kadar havada herhangi bir asbest izine rastlanmadı" dedi.

"YILLARDIR YAŞADIĞIMIZ YERİ TANIMAK BİZİM İÇİN ÇOK ZOR"

Samandağ'da moloz yığınlarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Protestocu grubunun Samandağ ilçe merkezinde yürüyüşe geçmesiyle endişe öfkeye dönüştü. Protestocu grup, "Molozlara dur deyin" sloganı atarken taşınan bir pankartta "Enkazla öldüremediğinizi asbestle öldüreceksiniz" yazdığı görüldü.

Gösteriye katılan Samandağ sakini Deniz Aslan, molozların "yerleşim yeri olmayan yerlere" atılabileceğini ve "Toprak, su ve zeytin ağaçları" için korktuğunu ifade etti.

Deniz Aslan, deprem nedeniyle zaten tahrip olmuş bir manzarayı daha da yaralayan moloz yığınlarına ilişkin "Yıllardır yaşadığımız yeri tanımak bizim için çok zor" dedi.

İş makinelerinin, büyüdüğü evin kalıntılarını kazımasını izleyen 36 yaşındaki müzisyen Güney Oruç, "Binaya her vurduğunda içim acıyor" ifadesinde bulundu.

Oruç, konteyner bulabilmek için çok uğraştığını belirtirken "Buradaki bürokrasi korkunç. Hükümetten hiçbir zaman düzgün hizmet alamadık" dedi ve "Hatay'ın 20 yıl içinde kanserli insanlar ile dolacağını söylüyorlar" sözlerini ifadesine ekledi.

Haberde ayrıca, temizlik çalışmalarının yaklaşan genel seçimler için bir kampanya aracına dönüştüğüne dikkat çekildi.