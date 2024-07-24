Washington'da Netanyahu'ya büyük tepki: "Savaş suçlusunu tutuklayın"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı yansıtıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı.
Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı.
"SAVAŞ SUÇLUSUNU TUTUKLAYIN"
Göstericiler, binaya yansıttıkları lazerle "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" çağrısında bulundu.
Netanyahu, bugün Kongreye hitap edecek.
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