Meksikalı boksör Canelo Alvarez'den Messi'ye tehdit gibi sözler: Karşıma çıkmasın
2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Meksikalı boksör Canelo Alvarez, karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyete sevinen Lionel Messi ve arkadaşlarının Meksika bayrağını yere atmasına tepki gösterdi.
2022 Katar Dünya Kupası C Grubu karşılaşmasında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi. Turnuvaya favori olarak gelen ancak ilk maçta Suudi Arabistan'a 2-1'lik skorla mağlup olan Arjantin, Lusail Stadyumu'nda Meksika'ya karşı sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken, gol sesi de çıkmadı takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
Arjantin'de skoru değiştiren isim Lionel Messi oldu. Karşılaşmanın 64. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan yıldız futbolcu, şutuyla topu ağlara gönderdi.
Arjantin'i rahatlatan gol ise 87. dakikada Enzo Fernandez'den geldi. Ceza sahasında topla buluşan Benficalı futbolcu farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arjantin, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Arjantin, 3 puana yükseldi. Meksika 1 puanda kaldı.
Grubun son maçında Arjantin, 30 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacak. Meksika, aynı tarihte Suudi Arabistan ile kozlarını paylaşacak.
SOYUNMA ODASINDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
Meksika'yı mağlup eden Tangocular'ın soyunma odasındaki coşkusu kayda alınırken, yerde Meksika bayrağının olması dikkat çekti. Görüntüde Messi'nin ayağıyla Meksika bayrağını ittiğini görüldü. Bu sahne, Meksikalı ünlü boksör Canelo Alvarez'i hayli sinirlendirdi.
Alvarez, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Messi'ye tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etsin. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam, o da Meksika'ya saygı duymalı."
Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????— Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022
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