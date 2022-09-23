WhatsApp’tan İran açıklaması: 'Her şeyi yapacağız...'
İnternetteki kesinti ve kısıtlamaları takip eden NetBlocks İnternet Gözlemevi, İran'da Whatsapp ve Instagram'a erişimin; Mahsa Emini’nin katledilmesi sonrası başlayan eylemler nedeniyle kısıtlandığını duyurmuştu. Whatsapp, konuya ilişkin açıklama yayımladı.
İran'da 'ahlak polisleri' tarafından katledilen Mahsa Amini için düzenlenen protestoları engellemek için internete ve sosyal medya uygulamalarına getirilen kısıtlamaların ardından, WhatsApp yeni bir açıklama yayınladı.
"İRAN NUMARALARINI ENGELLEMİYORUZ"
Whatsapp yayımladığı açıklamada şunları söyledi:
"Dünyayı özel olarak bağlamak için varız. İnsanların özel mesajlaşmaya erişim haklarına sahibiz. İran numaralarını engellemiyoruz. İranlı dostlarımızı bağlı tutmak için çalışıyoruz ve hizmetimizi çalışır durumda tutmak için teknik kapasitemiz dahilinde her şeyi yapacağız."
We exist to connect the world privately. We stand with the rights of people to access private messaging. We are not blocking Iranian numbers. We are working to keep our Iranian friends connected and will do anything within our technical capacity to keep our service up and running— WhatsApp (@WhatsApp) September 22, 2022
NE OLMUŞTU?
İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini, İslami rejimin kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınmasının ardından kolluk güçleri tarafından öldürülmüştü. Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin 15 eyaletinde isyan başlamıştı. İran hükümeti, protestoları engellemek adına internete ve sosyal medyaya kısıtlama getirmişti.
İlgili Haberler
- İran'da 'ahlak polisleri' tarafından öldürülen Mahsa Amini isyanı: 17 kişi hayatını kaybetti
- ABD, kadın protestolarında şiddet gerekçesiyle İranlı bazı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladı
- Kadınlar Mahsa Emini için ayağa kalktı: İran'da internet kesildi, sosyal medya platformlarına erişim engellendi
- İran, Mahsa Amini için ayaklandı: Can kaybı artıyor
-
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek!
- AKP'li Özhaseki, Erdoğan'ı yalanladı
- 'Cumhurbaşkanı adayının ismi belli'