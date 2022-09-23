WhatsApp’tan İran açıklaması: 'Her şeyi yapacağız...'

İnternetteki kesinti ve kısıtlamaları takip eden NetBlocks İnternet Gözlemevi, İran'da Whatsapp ve Instagram'a erişimin; Mahsa Emini’nin katledilmesi sonrası başlayan eylemler nedeniyle kısıtlandığını duyurmuştu. Whatsapp, konuya ilişkin açıklama yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 12:49
WhatsApp’tan İran açıklaması: 'Her şeyi yapacağız...'
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İran'da 'ahlak polisleri' tarafından katledilen Mahsa Amini için düzenlenen protestoları engellemek için internete ve sosyal medya uygulamalarına getirilen kısıtlamaların ardından, WhatsApp yeni bir açıklama yayınladı.

"İRAN NUMARALARINI ENGELLEMİYORUZ"

Whatsapp yayımladığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünyayı özel olarak bağlamak için varız. İnsanların özel mesajlaşmaya erişim haklarına sahibiz. İran numaralarını engellemiyoruz. İranlı dostlarımızı bağlı tutmak için çalışıyoruz ve hizmetimizi çalışır durumda tutmak için teknik kapasitemiz dahilinde her şeyi yapacağız."

NE OLMUŞTU?

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini, İslami rejimin kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınmasının ardından kolluk güçleri tarafından öldürülmüştü. Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin 15 eyaletinde isyan başlamıştı. İran hükümeti, protestoları engellemek adına internete ve sosyal medyaya kısıtlama getirmişti.


İran Mahsa Amini whatsapp

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