WhatsApp’tan İran açıklaması: 'Her şeyi yapacağız...'

İran'da 'ahlak polisleri' tarafından katledilen Mahsa Amini için düzenlenen protestoları engellemek için internete ve sosyal medya uygulamalarına getirilen kısıtlamaların ardından, WhatsApp yeni bir açıklama yayınladı.

Whatsapp yayımladığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünyayı özel olarak bağlamak için varız. İnsanların özel mesajlaşmaya erişim haklarına sahibiz. İran numaralarını engellemiyoruz. İranlı dostlarımızı bağlı tutmak için çalışıyoruz ve hizmetimizi çalışır durumda tutmak için teknik kapasitemiz dahilinde her şeyi yapacağız."

We exist to connect the world privately. We stand with the rights of people to access private messaging. We are not blocking Iranian numbers. We are working to keep our Iranian friends connected and will do anything within our technical capacity to keep our service up and running