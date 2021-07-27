Wikileaks'in kurucusu Assange hakkında yeni gelişme: Ekvador vatandaşlığı iptal edildi
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Ekvador vatandaşlığı iptal edildi.
Ekvador'da mahkeme, Wikileaks'in Britanya'da tutuklu bulunan kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın vatandaşlığını iptal etti.
Quito'daki avukatı Carlos Poveda tarafından yapılan açıklamada, Ekvador mahkemesinin vatandaşlığı geçen hafta iptal ettiğini söyledi. Poveda, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "İdari mahkeme yargıçları dışişleri bakanlığı ile anlaştılar ve Julian Assange'ın vatandaşlığı geçersiz kılındı. Bu konuda [Pazartesi günü] resmi olarak bilgilendirildik" dedi.
Karara, temyiz mahkemesinde açıklama için yatay temyiz ve nihai temyiz yoluyla itiraz edilebileceği belirtilirken, Poveda da Assange'ın vatandaşlığının iptali konusundaki raporda hiçbir kanıt sunulmadığını ve siyasi olarak önyargılı olduğunu söyledi.
‘MAHKEMENİN SAYFASINDAN ÖĞRENDİM’
Poveda, "İlk duruşmadan beri Assange'ın yasal olarak çağrılmadığı konusunda ısrar ettik, belgelerinin tercüme edilmesi gerekiyor, çünkü dili İngilizce… Hukuki süreci mahkemenin web sitesine girince öğrendim" dedi.
-Sputnik Türkçe
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