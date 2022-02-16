WSJ, Sedef Kabaş'ı yazdı: 'Cumhurbaşkanına hakaret et, hapishaneye git'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Sedef Kabaş, ABD basının gündeminde.
Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak gecesi evi basılarak gözaltına alınmıştı. Kabaş daha sonra ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, "Cumhurbaşkanına hakaret et, hapishaneye git" başlıklı haberinde Sedef Kabaş'ın tutukluğunu ele aldı.
Atasözü kullandığı için 11 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtilen haberde, "Türk gazeteci Sedef Kabaş, geçen ay televizyonda yaptığı bir espride, 'Saraya öküz gelince kral olmaz, saray ahır olur' demişti. Ve ülke bir hapishaneye dönüştü: Sayın Kabaş'ın sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret olarak yorumlanmasının ardından uğradığı sonuçlara tanık olun" ifadeleri kullanıldı.
ERDOĞAN İÇİN BİR "ALIŞKANLIK"
Haberde, "Türk basını, Kabaş'ın Erdoğan'ı ve iki üst düzey yetkiliyi eleştirdiği için 11 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi" denildi. Ayrıca "Erdoğan'ın İletişim Başkanı" Fahrettin Altun'un da sözlerine de yer verildi: "Yıllardır bu ülkeye büyük hizmetlerde bulunan Cumhurbaşkanımıza ifade özgürlüğü adı altında hakaret etmek kimsenin haddi değildir."
Bu durumun "Cumhurbaşkanı için bir alışkanlık" olduğunun belirtilen yazıda, Reuters'ın ulaştığı raporlarına da yer verildi. Reuters, Adalet Bakanlığı'nın verilerini inceleyerek, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu 2014'ten bu yana 160 binden fazla kişinin kendisine hakaret suçundan soruşturulduğunu ve 35 binden fazla kişinin hüküm giydiğini tespit etti.
"ERDOĞAN'IN HİZMETLERİ"
Haberde, Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı faiz oranlarını düşürmesine yönelik baskı altına almasına ve yıllık enflasyonun şu anda 20 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 48.69'a ulaşmasının altı çizildi. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen ayki verilerinin fiyatlarda yüzde 11,1'lik bir artış gösterdiği de kaydedildi.
Erdoğan'ın 19 yıllık iktidarında, önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çekilen haberde şunlar kaydedildi:
"Erdoğan bir reformcudan iktidarı kendi etrafında toplayan otoriter birine dönüştü. Muhalefet liderleri ve insan hakları aktivistleri şüpheli suçlamalarla hapse girdi. Son yıllarda Türkiye dünyanın en çok gazeteci hapsedenleri arasında yer aldı. Atasözü söyleyen bir gazeteci tarafından tehdit edilen bir lider, zayıf biri olarak daha iyi tanımlanır."
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