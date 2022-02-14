Son dakika: Sedef Kabaş hakkında tahliye talebi

Son dakika haberi: Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Kabaş hakkında tahliye talebinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 13:51
Son dakika: Sedef Kabaş hakkında tahliye talebi
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Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, tahliye talebinde bulunduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

''Sedef Kabaş hakkında açılan dava İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Bu sabah tahliye talebinde bulundum. Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?''

11 YIL 8 AY HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ

Düzenlenen iddianamede Kabaş’ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise “Kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla, toplamda 11 yıl 8 ay hapsi talep edilmişti.


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