Son dakika: Sedef Kabaş hakkında tahliye talebi
Son dakika haberi: Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Kabaş hakkında tahliye talebinde bulundu.
Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, tahliye talebinde bulunduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Poyraz, şu ifadeleri kullandı:
''Sedef Kabaş hakkında açılan dava İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Bu sabah tahliye talebinde bulundum. Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?''
11 YIL 8 AY HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ
Düzenlenen iddianamede Kabaş’ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise “Kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla, toplamda 11 yıl 8 ay hapsi talep edilmişti.
İlgili Haberler
- Gazeteci Sedef Kabaş: Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı?
- Usulsüz atanan bir yıllık savcı yazdı: Sedef Kabaş iddianamesinde Soylu ayrıntısı
- Son Dakika : Sedef Kabaş hakkında istenen ceza belli oldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Hindistan, Çin'e ait 54 mobil uygulamayı yasakladı
- India bans 54 Chinese mobile apps
- Rusya'dan ABD'ye sert tepki
- Uzmanlardan 'porno bağımlılığı' için tedavi önerileri
- Güldür Güldür'den Mustafa Sarıgül skeci
- Eski savcı soyadını değiştirdi
- Elazığ'da çiçekçiden 'Askıda Çiçek' kampanyası
- Rus patencinin doping olayı olimpiyatlara damga vurmuştu
- Piyasalarda 'savaş' tedirginliği
- Borsa çakıldı!