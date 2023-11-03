WSJ: Wagner, Hizbullah'a füze sistemi gönderecek
Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD'li yetkililer, Rus paralı asker grubu Wagner'in, Hizbullah'a bir hava savunma sistemi sağlamayı planladığını öne sürdüler.
WSJ, kimliği açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rus paralı asker grubu Wagner'in, Hizbullah'a Pantsir-S1 sistemi tedarik etmeyi planladığını öne sürdü.
Bir ABD'li yetkili, Washington'un sistemin gönderildiğini "teyit etmediğini" söyledi.
WSJ, ABD'li yetkililerin Wagner ve Hizbullah arasındaki görüşmeleri "takip ettiğini" yazdı.
Haberde, Pantsir hava savunma sisteminin "Suriye üzerinden Hizbullah'a verileceği" ifade edildi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün öğleden sonra yapacağı konuşma, Hizbullah'ın Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaya katılıp katılmayacağını belirleyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Laik eğitime yine hançer!
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- 'Tekrarlayacağız'
- Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatı oldu
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!