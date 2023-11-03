WSJ: Wagner, Hizbullah'a füze sistemi gönderecek

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD'li yetkililer, Rus paralı asker grubu Wagner'in, Hizbullah'a bir hava savunma sistemi sağlamayı planladığını öne sürdüler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 12:36
WSJ: Wagner, Hizbullah'a füze sistemi gönderecek
Abone Ol google-news

WSJ, kimliği açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rus paralı asker grubu Wagner'in, Hizbullah'a Pantsir-S1 sistemi tedarik etmeyi planladığını öne sürdü.

Bir ABD'li yetkili, Washington'un sistemin gönderildiğini "teyit etmediğini" söyledi.

WSJ, ABD'li yetkililerin Wagner ve Hizbullah arasındaki görüşmeleri "takip ettiğini" yazdı.

Haberde, Pantsir hava savunma sisteminin "Suriye üzerinden Hizbullah'a verileceği" ifade edildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün öğleden sonra yapacağı konuşma, Hizbullah'ın Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaya katılıp katılmayacağını belirleyecek.



hizbullah wagner

İlgili Haberler

Hizbullah'tan İsrail iddiası: Bir SİHA düşürüldü

Hizbullah'tan İsrail iddiası: Bir SİHA düşürüldü
Hizbullah İsrail üssüne saldırdı: 3 kişi öldü

Hizbullah İsrail üssüne saldırdı: 3 kişi öldü
Hizbullah lideri Nasrallah: 'Ölenlere şehit unvanı verilmeli'

Hizbullah lideri Nasrallah: 'Ölenlere şehit unvanı verilmeli'

En Çok Okunan Haberler