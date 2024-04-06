WWE'nin kadın yıldızı otelden kovuldu: Kıyafeti yüzünden 'eskort' sanıldı!

Dünyaca ünlü Amerikan Güreşi şirketi WWE'nin üst düzey bir kadın yıldızı Chelsea Green, "eskort" sanıldıktan sonra otelden kovuldu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:54
WWE'nin kadın yıldızı otelden kovuldu: Kıyafeti yüzünden 'eskort' sanıldı!
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Eski Women's Tag Team şampiyonu Chelsea Green, Fairmont Otel'den kıyafeti yüzünden kovulduğunu açıkladı.

Kot etek, beyaz üst ve uzun siyah ceket ile diz üstü siyah botlar giydiğini söyleyen 33 yaşındaki Kanadalı, olanlardan memnun olmadığını dile getirdi.

Green, "Dostum... bir gece Barclays Center'da güreşiyorsun, hayatının en güzel anlarını yaşıyorsun ve bir sonraki gece Fairmont Otelinden kovuluyorsun ve kıyafetin yüzünden eskort olmakla suçlanıyorsun, hayat ne komik! Belki gelecek yıl Wrestlemania hafta sonunu The Plaza Hotel'de kutlamam LOL..." dedi.

Green, WWE röportajcısı Jackie Redmond'un "STOPPPPP" paylaşımına, "HAYAT NEDİR! Bir kız biraz kokteyl alamaz mı!? LOL" yanıtını verdi.

Green, yaşananlar hakkında Broadway'deki bir gösteriyi izlemeden önce bir içki almak için otelin barını ziyaret ettiğini, ancak bar halka açık olmasına rağmen otelde kalmadığı için gitmesinin söylendiğini açıkladı.

Green, kendisine yapılan hakaretleri sineye çekmedi ve müdürün masasına giderek "kızgın" ve "utanmış" olduğunu söyledi, ancak daha sonra üç güvenlik görevlisi tarafından kovalanarak gitmesi söylendi.

Sonunda müdürü bulmasına rağmen, sorunu bildirmekten vazgeçti ve sonunda daha fazla personel tarafından otel dışına kadar takip edildi.


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