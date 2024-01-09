Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:05

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:05

Filistin’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Itamar yerleşimine yakın bir bölgede bulunan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait zeytin mahsulü, 2 Yahudi yerleşimci tarafından çalındı.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından çekilen görüntüler ile Yahudi yerleşimcilerin hırsızlığı belgelendi. Yesh Din, “Bugün erken saatlerde Yesh Din'in saha araştırmacısı, iki yerleşimcinin Avarta sakinlerinin özel mülkiyetindeki Filistin topraklarından zeytin çaldığını belgeledi. Bu olay Itamar yerleşimi yakınlarında gerçekleşirken, İsrail güvenlik güçlerine ait araçlar oradan geçti ve onları durdurmak için hiçbir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağaçlarına ellerindeki sopalarla vurarak zeytinleri yanlarında getirdikleri çuvallara topladığı görüldü.