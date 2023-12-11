Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:10

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:10

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu sosyal medya hesabından "Free Kurdistan" paylaşımı yaptı. Peki, Yair Netanyahu kimdir, kaç yaşında? Yair Netanyahu ne iş yapıyor?

YAİR NETANYAHU KİMDİR?

Yair Netanyahu 26 Temmuz 1991 yılında Benjamin ve Sara Netanyahu'nun oğlu olarak doğdu. IDF Sözcüsü Biriminde görev yaptı.Ocak 2018'de Yair Netanyahu'nun Tel Aviv striptiz kulübüne yaptığı ziyaretin kaydı sızdırılmasıyla bir skandal patlak verdi. Kasette Yair'in striptizciler ile tartıştığı ve babası tarafından imzalanan tartışmalı bir gaz anlaşmasına atıfta bulunduğu kaydedildi. Kaseti kaydettiği iddia edilen şoförüne karşı 272.000 dolarlık dava açtı.

Terörist saldırılarının kurbanlarına yönelik hukuki hizmetler sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Shurat HaDin için sosyal medya direktörü olarak çalıştı. Aralık 2018'de, Müslüman karşıtı içerik yayınlamasının ardından Facebook'tan tarafından hesabı askıya alındı.

Yair, İsrail Başbakanlığı'nın Kudüs'teki resmi konutu olan Beit Aghion'da yaşıyor. Mayıs 2019'da Netanyahu, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sağcı milliyetçi figürler Viktor Orbán, Matteo Salvini, Nigel Farage ve Geert Wilders'a destek verdi. 7 Temmuz 2019'da İsrail İşçi Partisi aktivisti Abie Binyamin'e karşı Netanyahu'nun denizaşırı hesaplarda milyonlarca dolar sakladığı iddiasıyla ilgili açtığı iftira davasını kazandı. Eylül 2019'da Yair, öldürülen eski Başbakan Yitzhak Rabin'i "Altalena'daki Holokost mağdurlarını öldürmekle" suçladı. Yorumlar babası tarafından reddedildi.

Neo-Nazi web sitesi The Daily Stormer, babasının siyasi muhaliflerini George Soros tarafından kontrol edilen kuklalar olarak gösteren bir gönderiyi Yair'in paylaşmasının ardından kendisini "Dünyanın 1 numaralı Yair Netanyahu hayran sitesi" olarak tanımladı. Netanyahu daha sonra ardından yaptığı paylaşımı sildi