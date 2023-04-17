Yaklaşık 1800 yıllık Roma şaraphanesi keşfedildi

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:30

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:30

İtalyan'ın Roma kenti yakınlarında bulunan Quintilii Villası kalıntılarında antik Roma şaraphanesi keşfedildi.

İtalyan Kültür Bakanlığı'ndan arkeologlar, villa arazisinde yer alan savaş arabası yarışları arenasının başlangıcını ararlarken tesadüfen buldu.

Arkeolog Dr. Emlyn Dodd, kendi tiyatrosuna sahip villada keşfedilen şaraphaneye ilişkin "inanılmaz bir mini şehir" benzetmesinde bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, arena kapılarından birinin üzerine inşa edilen şaraphane, MS177-192 yılları arasında hüküm süren imparator Commodus tarafından yaptırıldı.

Dodd, halkın ziyaretine açık olan villanın dikdörtgen şarap içme alanlarına dikkat çekti.

Dodd, "Genellikle bu basamak alanları su geçirmez bir betonla kaplanırdı ama buraya döşenen mermerler su geçirmezlik özelliğine sahip değil. Yine de burayı inşa edenler, şaraphanenin böyle bir özelliğe sahip olması yerine görüntüsüne öncelik vermiş" dedi.