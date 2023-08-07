Yanan geminin söküm için Türkiye’ye gönderilebileceği iddiası

Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:31

Güncelleme: 07.08.2023 - 10:31

Almanya'dan Mısır'a 498'i elektrikli olmak üzere toplamnda 3 bin 783 otomobil taşıyan Fremantle Highway adlı gemi, Hollanda açıklarında yandı.

Gemi, elektrikli bir otomobilden çıktığı düşünülen ve 10 gün sonra söndürülebilen yangının ardından Hollanda'nın Eemshaven limanına çekildi.

Hala akaryakıt, yağ ve yangın söndürme suyu ile dolu olan ve çevre felaketi riskinin devam ettiği geminin, söküm için Türkiye'ye gönderilebileceği iddia edildi.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, "Geminin güvenli şekilde boşaltılmasının ardından, söküm için Türkiye’ye gönderilebileceği belirtiliyor" ifadesinde bulunuldu.

"Hollanda’da hurdaya ayırma işlemi mümkün değil" denilen haberde, gemi kurtarma uzmanı Henk Smith'in "Bu işlem, Türkiye’de gemi sökümü ve konusunda uzman tesislerin bulunduğu enkaz sahillerinde yapılabilir" değerlendirmesine yer verildi.

Smith'in ayrıca şu değerlendirmesi aktarıldı:

"Hollandalı uzman, bir başka seçeneğin de, Türkiye gibi söküm maliyetlerinin düşük olduğu Hindistan ve Pakistan'daki hurdalıklarda geminin parçalanması olduğunu söyledi"

En geç Ekim ayı ortalarına kadar Eemshaven'da kalacağı belirtilen geminin kaderine, hasar tespit çalışmalarından sonra gemi sahibi şirket tarafından karar verileceği belirtildi.