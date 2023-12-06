'Yanlışlıkla' köyü bombalamıştı: Ordu komutanı özür diledi

Yayınlanma: 06.12.2023 - 08:37

Güncelleme: 06.12.2023 - 08:37

Olayın yaşandığı köyü ziyaret eden Lagbaja, burada yaptığı açıklamada, NAF'ın İHA saldırısını "talihsiz bir olay" olarak nitelendirdi.

Köy sakinlerinden özür dileyen Lagbaja, askeri operasyonların yürütülmesi sırasında böyle bir olayın tekrar meydana gelmemesi için önlem alacağına söz verdi.

Tudun Biri köyünde, 3 Aralık akşamı köylülerin mevlit programı için toplandığı sırada NAF'a ait bir İHA köyü bombalamıştı.

Olayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 85 kişi yaşamını yitirmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" köyü bombaladığını ileri sürmüştü.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının derhal soruşturulması talimatını vermişti.