Nijerya'da vali konvoyuna terör saldırısı düzenlendi
Nijerya'nın Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın eyalet valisinin konvoyuna düzenlediği saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.
Yobe Valisi Mai Mala Buni'nin Basın ve Medya İşleri Genel Müdürü Mamman Mohammed, yaptığı açıklamada, Buni'nin içinde bulunduğu konvoyun Maiduguri-Damaturu kara yolunda Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.
Mohammed, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 6 güvenlik gücünün yaralandığını kaydetti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
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