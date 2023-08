Google, yapay zeka destekli 'kişisel yaşam koçu' geliştiriyor

Yayınlanma: 19.08.2023 - 19:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 19:00

Yapay zeka teknolojisi geliştirme konusunda Microsoft ve OpenAI gibi rakipleriyle rekabeti hızlandıran Google bir süredir, araştırmaları hızlandırmak adına yeni yollar arayışındaydı.

Şirket, nisan ayında, Londra'da satın aldığı araştırma laboratuvarı "DeepMind"ı, kendi yapay zeka araştırma birimi olan "Brain" ile birleştirdi ve aynı zamanda Silikon Vadisi'nde konuşlu bir yapay zeka ekibi ile de işbirliği içine girdi.

Öte yandan Google’ın, yeni yapay zeka araçları test etmek için 7,3 milyar dolarlık girişim olan Scale AI ile sözleşme yaptığı bildirildi. Times’a konuşan kaynaklara göre, proje üzerinde 100'den fazla doktoralı uzman çalışıyor.

HANGİ İŞLEVLERE SAHİP OLACAK?

Google, bu birleşmeyi takiben dört ay içinde, OpenAI'nın ChatGPT'si ve kendi ürünü olan Bard'a ait teknoloji birikimini kullanarak yapay zeka tabanlı, kişisel bir yaşam koçu geliştirmeye yönelik iddialı adımlar attı.

The New York Times'da yer alan Nico Grant imzalı makaleye göre, Google DeepMind, üzerinde çalıştığı, en az 21 farklı türde kişisel ve profesyonel görevi yerine getirebilen yapay zeka aracı ile kullanıcılara yaşam tavsiyeleri, pek çok alanda fikirler, planlama talimatları ve özel ders ipuçları sunmayı amaçlıyor.

Bu proje, Google'ın yapay zeka alanında öne çıkma amacının bir göstergesi olarak öne çıkıyor ve hassas görevlerde yapay zeka sistemlerine güvenmeye yönelik artan eğilime işaret ediyor.

KIZIŞAN 'YAPAY ZEKA' REKABETİ

Şirketin yapay zeka güvenlik uzmanları, aralık ayında yöneticilere sundukları bir raporda, insanların sohbet robotları ile duygusal bağlılık geliştirmelerinin olası tehlikelerine dikkat çekmişlerdi.

Google, üretken yapay zeka alanında öncü olmasına rağmen, OpenAI'ın Kasım ayında ChatGPT'yi piyasaya sürmesiyle faaliyetleri gölgelenmiş ve hızla büyüyen bu alanda teknoloji devleri ve start-up'lar arasında bir üstünlük yarışı başlamıştı.

Son dokuz ay içinde Google, OpenAI ve ortağı Microsoft'a ayak uydurabilmek adına Bard'ı piyasaya sürdü. Şirket bununla da yetinmeyerek arama motoru ve Gmail gibi ürünlerde yapay zeka entegrasyonunu geliştirdi.

GAZETECİLER İÇİN YENİ DÖNEM

Temmuz ayında The Times'da yer alan bir habere göre Google, gazeteciler için haber ve makaleler üretebilen, mevcut makaleleri gözden geçirebilen ve başlıklar önerebilen yeni bir yapay zeka aracını test etmeye başladı. Şirket bu yazılıma "Genesis" adını verdi ve söz konusu yazılımı The Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi olan News Corp'un yöneticilerine sundu.

Google DeepMind son dönemde ayrıca bilimsel, yaratıcı ve profesyonel yazılı içerikler üretme yeteneklerinin yanı sıra kalıpları tanıma ve metinden veri çıkarma gibi yetenekleri içeren yeni yapay zeka tabanlı araçlar geliştirmeye odaklandı.

The Times ayrıca, Google yapay zeka güvenlik uzmanlarının, aralık ayındaki sunumda, yaratıcı yapay zekaya ilişkin bazı kaygılarını dile getirdiği ve "yaratıcı yazarların işlerinden olabileceğini" savunduğunu öne sürdü.

The New York Times'da yer alan makaleye göre, denenen diğer araçlar arasında; herhangi bir argümana karşı eleştiri geliştiren, grafikleri yorumlayan, sınav soruları hazırlayan ve bulmacalar oluşturan araçlar da bulunmakta.