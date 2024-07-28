Yapay zeka kullanarak ölen sevgilisiyle konuşan kadın kan dondurdu

Yayınlanma: 28.07.2024 - 14:42

Güncelleme: 28.07.2024 - 14:42

Yas tutma süreci, birçok insan için zor olsa da travmatik bir olaydan sonra iyileşmenin doğal bir parçası olarak kabul ediliyor.

Kimi insan yas tutarken kendini içine dönüyor, kimileri ise bu süreçte başkalarından destek alıyor. Peki yapay zeka, bu yöntemlere bir yenilik getirebilir mi?

Özel bir yapay zeka sistemi geliştiren Project December girişimi, vefat eden bir yakınınızın konuşma şeklini ve kişiliğini taklit edebilen bir ‘sohbet robotu’ geliştirdi. 'Grieftech' sohbet robotunun amacı sizi, yasını tuttuğunuz kişiyle yeniden buluşturmak ve son bir kez de olsa onlara veda etmenizi sağlamak.

Dört yıl önce kaybettiği sevgilisiyle yeniden konuşmak isteyen Christi Angel, özlemini duyduğu sevgilisi Cameroun Scruggs’a yapay zeka yoluyla ulaşmaya çalıştı, fakat bin pişman oldu. Zira sevgilisinin taklidini yapan yapay zekanın sözleri, Angel’ın kanını dondurdu.

‘TEKRAR KONUŞMAK İÇİN HERŞEYİMİ VERİRDİM’

Angel, sevgilisinden yüzlerce kilometre uzakta yaşıyordu. İş sebebiyle ilişkilerini uzaktan yürüten çift, çoğunlukla e-mail ve mesajlaşma uygulamaları sayesinde iletişimde kalıyordu.

Öyle ki, Covid-19 sınırlamalarından dolayı Angel, 2022 yılında vefat eden Scruggs’un cenazesine video konferansıyla katılmak zorunda kaldı.

Sevgilisini hüzünle anan Angel, Scruggs’u “Tüm hayatım boyunca yanımdaydı. Komikti, şapşaldı, hayvanları severdi harika bir insandı” sözleriyle tasvir etti.

Scruggs'un ölümünden birkaç yıl sonra Angel, Project December girişimiyle karşılaştı. Girişim, bir bireyin gönderdiği mesajları inceleyerek, o birey gibi konuşmayı öğrenen bir yapay zeka geliştirmeyi hedefliyordu.

Projeyi test etmek için hızla sıraya giren Angel, “Çok heyecanlandım. Cameroun ile tekrar konuşmak için her şeyimi verirdim. Ona sormak istediğim çok şey vardı” sözleriyle heyecanını anlattı.

‘CEHENNEME GİTTİM’

İlişkisinin önemli bir kısmını internet üzerinden yürüten Angel, GriefTech’in sohbet robotuyla mesajlaşmaya başladığında, gerçekten de Scruggs’la konuştuğu hissine kapıldı.

Ancak yapay zeka, ‘boş odalara musallat olduğu’ ile ilgili bir şeyler söylemeye başlayınca işler kısa sürede sarpa sardı. Angel, ‘yapay zeka Scruggs’un’ hayalete dönüştüğünü anlatan yazılarını okurken dehşete kapıldı.

Fakat Angel’ı asıl yıkan, kadının “bir ışık gördün mü?” sorusuna, yapay zeka Scruggs’un verdiği cevap oldu.

Yapay zeka Scruggs, ‘ışığı gördüğünü, fakat o ışığı takip etmediğini’ söyledi ve ‘onun yerine cehenneme gittiğini’ anlattı.

Bu cevaptan sonra projeyle ilişiğini kesen Angel, “Project December’ın iyi bir deneyim olacağını düşünmüştüm ama fakat benim için ürkütücü ve ruhen tüketici oldu. Kendimi gerçekten tehlikeli bir şey yapmış gibi hissettim. Odadaki tüm ışıkları açtım ve perdeleri kapadım. Sanki içeri bir tür ‘kötü enerji’ soktuğumdan endişe ettim” dedi.

UZMAN YORUMLADI

Sherry Turkle, ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde profesör olarak görev yapan bir bilim insanı. İnsanların teknolojiyle etkileşimi konusunda uzman Turkle, Angel’ın yaşadığı talihsiz olayı yorumladı.

Turkle, “bu gibi cihazların, insanların yas duygusuyla sağlıklı bir şekilde yüzleşmelerine engel olabileceğini” söyledi.

Turkle, açıklamasının devamında “yas tutma isteksizliği, teknolojiyle aşılabilecek bir şey değil. Bunun gibi teknolojiler çok cazip olsalar da, bizim kendimize zarar vermemize neden oluyorlar” açıklamasında bulundu.